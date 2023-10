Si è chiusa alla Duna Arena di Budapest la prima giornata della terza e ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di nuoto. La piscina ungherese ha visto l’Italia conquistare due secondi posti, grazie a Thomas Ceccon nei 200 dorso e alla staffetta 4×100 stile libero maschile composta da Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi. La giornata ha però vissuto il suo apice grazie a Kaylee McKeown, autrice del nuovo record del mondo nei 50 dorso femminili con il crono di 26″86.

Ceccon ha subito la rimonta in extremis dello svizzero Roman Mityukov, che si è imposto per appena un centesimo di secondo sull’azzurro con il tempo di 1:56:96. Terzo posto a pari merito per il greco Apostolos Christou e il padrone di casa Adam Telegdy in 1:58:62. La staffetta azzurra invece ha chiuso con il tempo di 3’18″53, alle spalle dell’Australia che ha nettamente dettato legge con il crono di 3’14″54. Terzo gradino del podio per l’Ungheria in 3’18″88. Tra gli altri azzurri in gara da segnalare il doppio piazzamento nei 100 rana, con Nicolò Martinenghi quinto in 59″68 e Federico Poggio settimo in 1’00″18 nella gara dominata dal cinese Qin Haiyang in 57″82. Settimo anche Lorenzo Zazzeri, che nuota i 50 stile libero in 22″27 senza mai entrare in partita dopo una partenza non convincente. Vittoria per il britannico Benjamin Proud in 21″77.