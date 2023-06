LIVE – Sonego-Karatsev, primo turno Atp Halle 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Karatsev, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Halle 2023 (erba). Ghiotta chance per il tennista azzurro, che all’esordio in Germania non affronterà Nick Kyrgios, costretto al forfait per infortunio, bensì il lucky loser Karatsev. Il russo rappresenta comunque un ostacolo da non sottovalutare, tuttavia su erba fa meno paura rispetto ad altre superfici, non a caso sarà Lorenzo a scendere in campo con i favori del pronostico. Entrambi reduce dal secondo turno a Stoccarda, Karatsev è avanti 3-1 nei precedenti ma ha perso il più recente, lo scorso anno a Metz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Karatsev pianificati come primo incontro della giornata sul Court 2 con inizio fissato non prima delle ore 12.00.

COME SEGUIRE SONEGO-KARATSEV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SONEGO-KARATSEV (primo turno ATP 500 Halle 2023)