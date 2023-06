Inter Miami, Tata Martino ad un passo dalla panchina: allenerà Messi

Gerardo Daniel ‘El Tata’ Martino potrebbe allenare nuovamente Leo Messi. È l’ex Ct dell’Argentina ed ex tecnico del Barcellona il favorito per assumere l’incarico di allenatore dell’Inter Miami, prossima squadra del fuoriclasse ex Psg. Secondo la stampa Usa, Martino è ormai a un passo dalla panchina del club della Florida. L’ex tecnico del Barcellona ed ex ct di Paraguay, Argentina e Messico, potrebbe trovare a Miami non solo Messi ma anche Sergio Busquets, finito nelle ultime ore nel mirino della società statunitense.