LIVE – Sinner-Schwartzman, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Schwartzman, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Dopo il brillante avvio di stagione, l’altoatesino è pronto ad effettuare il proprio esordio sul rosso dopo il bye ottenuto al primo turno in qualità di settima testa di serie della manifestazione. Qui troverà il piccolo argentino, reduce dalla vittoria in due set sul belga David Goffin. I due si sono incontrati una sola volta in carriera. Era la fine di ottobre del 2021 e sul veloce indoor di Anversa. L’azzurro lasciò soltanto quattro giochi all’avversario nell’ultimo atto.

Sinner partirà con i favori del pronostico anche in quest’occasione. L’ex top ten albiceleste, tuttavia, è un rivale da prendere con le pinze sulla terra battuta, superficie dove riesce ad esprimere il meglio del suo repertorio. Per il vincitore c’è in palio un ottavo di finale contro uno tra il polacco Hubert Hurkacz, decima forza del seeding, oppure il forte britannico Jack Draper. Obiettivo continuità per Sinner, la cui ultima apparizione sul circuito è stata nella finale del Miami Open. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Schwartzman pianificati come secondo incontro di giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00.

