Henry supporta Lukaku: “Sarà squalificato per aver zittito il pubblico razzista. Dov’è l’empatia?”

Thierry Henry ha difeso Romelu Lukaku dopo che il belga è stato vittima di cori e insulti razzisti durante Juventus-Inter di Coppa Italia, gara disputatasi lo scorso martedì 4 aprile. “Il razzismo c’è ovunque, c’è sempre stato e ci sarà sempre – ha affermato a CBS Sports –. Prima erano casi isolati, ora è in tutti gli stadi. Parliamo di buon senso: Lukaku ha preso un giallo per aver zittito il pubblico, davvero? Per questo? Dov’è l’empatia? Se non sapete cosa significa, cercatelo su un dizionario. Vediamo un ragazzo che subisce degli abusi e che reagisce semplicemente chiedendo al pubblico di stare zitto. Un cartellino giallo per quest’esultanza… Avrei fatto peggio di lui se fossi stato preso di mira. Faccio ancora appello al buon senso: la Federazione italiana davvero ha intenzione di confermare quel giallo sul serio? Succede ovunque e ogni volta, è la reazione che viene punita anche se questa volta è stata sanzionata anche la curva”.