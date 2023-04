LIVE – Sinner-Hurkacz, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Hurkacz, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). L’azzurro è decisamente riposato. Al secondo turno, infatti, è rimasto in campo appena trentotto minuti contro l’argentino Diego Schwartzman, ritiratosi all’inizio del secondo set per un infortunio alla spalla. Non si può dire altrettanto del gigante polacco, rimasto in campo quasi sei ore nelle sue due uscite per avere la meglio rispettivamente del serbo Laslo Djere e del britannico Jack Draper. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio il nativo di Wroclaw per 2-1.

Tutti e tre precedenti, tuttavia, sono andati in scena sul veloce. Sinner partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’altoatesino, infatti, si trova sicuramente meglio del proprio avversario sulle superfici più lente. L’obiettivo è proseguire sulla scia positiva degli ultimi due mesi in cui, tra le altre cose, è riuscito a raggiungere la semifinale ad Indian Wells e la finale a Miami. Nel Principato per Sinner c’è in palio un quarto di finale in ogni caso suggestivo contro uno tra il serbo Novak Djokovic oppure il connazionale Lorenzo Musetti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale dalle ore 11.00, con Sinner e Hurkacz pianificati come incontro d’apertura sul Court Rainier III.

