Montecarlo, guarda chi c’è: Usain Bolt a vedere Jannik Sinner (FOTO)

Un ospite d’eccezione a vedere Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Montecarlo è giornata di ottavi di finale con il programma sul campo centrale che è aperto dal match dell’azzurro, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Dopo pochi punti sugli spalti fa ingresso uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi: Usain Bolt. Il tre volte campione olimpico dei 100 e dei 200 metri piani (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016) non ha voluto mancare al grande torneo che si disputa in questi giorni sul Principato e, accompagnato, da una decine di persone, è entrato sul campo centrale. E tutti i fotografi e gli occhi sono per lui.