LIVE – Sinner-Fils, semifinale ATP Montpellier 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Fils, incontro valevole per il penultimo atto del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Impressionante la striscia del diciottenne francese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Il giovane transalpino, infatti, ha messo in riga uno dopo l’altro il connazionale Richard Gasquet, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’altro francese Quentin Halys. Per lui, presentatosi ad inizio settimana da numero 163 del ranking mondiale, si tratta della prima semifinale in carriera sul circuito maggiore.

Sinner, invece, ha esordito nel torneo solamente ai quarti di finale battendo in due set Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano. Al primo turno, infatti, ha ricevuto un bye mentre agli ottavi di finale ha beneficiato del forfait dell’ungherese Fucsovics a causa di un problema fisico. Per l’altoatesino in palio c’è l’ottava finale della carriera, quella che sarebbe la quarta ottenuta sul veloce indoor. Sinner dovrà essere bravo a gestire l’entusiasmo del suo avversario, apparso davvero in splendida forma in questi giorni. Tra i due, inoltre, sarà il primo scontro diretto in carriera a qualsiasi livello. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 15:00. Sinner e Fils sono pianificati come secondo match di giornata sul Court Patrice Dominguez.

14.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta scritta di Sinner-Fils. A breve comincerà la semifinale!