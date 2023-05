LIVE – Sinner-Cerundolo 7-6(3) 2-6 2-6, ottavi di finale Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Cerundolo, incontro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023 sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Entrambi hanno usufruito di un bye all’esordio in qualità di teste di serie. L’altoatesino ha annientato l’australiano Thanasi Kokkinakis prima di lasciare un set per strada contro il lucky loser russo Alexander Shevchenko. L’argentino, invece, è reduce da due vittorie in rimonta ottenute rispettivamente contro il cinese Yibing Wu ed il francese Gregoire Barrere.

A partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio il giovane azzurro, che si trova in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti. Nessuno di questi, tuttavia, è andato in scena sul rosso. In palio per Sinner c’è un quarto di finale decisamente alla portata contro uno tra il norvegese Casper Ruud oppure il serbo Laslo Djere. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Cerundolo pianificati come quarto incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Centrale.

SINNER-CERUNDOLO 7-6(3) 2-6 2-6

VINCE CERUNDOLO 6-7(3) 6-2 6-2

TERZO SET – Cerundolo va a servire per il match: 2-5

TERZO SET – Partita che sta scappando definitivamente via: 0-40

TERZO SET – Cerundolo al servizio non concede nulla: 2-4

TERZO SET – Resta a contatto Sinner: 2-3

TERZO SET – Cerundolo però mantiene un livello alto, molto alto: 1-3

TERZO SET – Un grande game di Sinner, che prova a caricarsi con l’aiuto del pubblico: 1-2

TERZO SET – Cerundolo in pieno controllo, Sinner sulle gambe: 0-2

TERZO SET – BREAK CERUNDOLO! Si ferma sul nastro il rovescio di Jannik: 0-1

TERZO SET – Cerundolo continua a comandare gli scambi, Sinner non regge. 3 palle break: 0-40

TERZO SET – Si inizia con altri due errori di Sinner: 0-30

SECONDO SET CERUNDOLO 6-2

SECONDO SET – Di nuovo break Cerundolo, che potrà servire per il set: 2-5

SECONDO SET – Splendido tocco in recupero nei pressi della rete dell’argentino, che torna a palla break.

SECONDO SET – Cerundolo vince un game complesso. Bravo a uscirne vincitore: 2-4

SECONDO SET – Altro buon game di Jannik: 2-3

SECONDO SET – Sinner recupera un break: 1-3

SECONDO SET – BREAK CERUNDOLO! C’è il doppio break: 0-3

SECONDO SET – Sinner sparacchia via il dritto e arrivano tre palle break: 0-40

SECONDO SET – Cerundolo ora appare al comando delle operazioni. Altro drop shot vincente: 0-30

SECONDO SET – Con una splendida palla corta di dritto Cerundolo consolida il break: 0-2

SECONDO SET – BREAK CERUNDOLO! Pessimo game di Sinner in apertura di secondo parziale: 0-1

PRIMO SET SINNER 7-6(3)

PRIMO SET – Se ne vanno i primi due set point su servizio argentino: 6-3

PRIMO SET – Tanti errori dell’argentino con il dritto. Cinque set point Sinner: 6-1

PRIMO SET – Jannik per ora in controllo. Si cambia campo sul 5-1.

PRIMO SET – Jannik spinge ed è il primo a trovare l’allungo nel tie-break: 6-6 (3-0)

PRIMO SET – BREAK CERUNDOLO! Niente fa fare, parziale che si deciderà al tie-break: 6-6

PRIMO SET – BREAK SINNER! Si va a servire sul 6-5

PRIMO SET – Ecco che arrivano le occasioni! Palle break per Jannik.

PRIMO SET – Cerundolo sbaglia un dritto facile e siamo 5-5

PRIMO SET – Cerundolo non trema e si porta nuovamente avanti: 4-5

PRIMO SET – Sinner riesce a salvare un game tutt’altro che banale: 4-4

PRIMO SET – Spinge con il dritto Cerundolo: 15-30!

PRIMO SET – Cerundolo tiene a trenta: 3-4

PRIMO SET – Sinner torna a vincere un game: 3-3

PRIMO SET – Terzo game di fila per l’argentino: 2-3

PRIMO SET – BREAK CERUNDOLO! L’argentino non si lascia sfuggire la chance: 2-2

PRIMO SET – Questo game fila via più liscio in favore di Cerundolo: 2-1

PRIMO SET – E ai vantaggi Sinner si porta sul 2-0

PRIMO SET – Che punto di Jannik per annullare la seconda palla break! Passante strepitoso: 40-40

PRIMO SET – Tanti errori in questo inizio: due palle break per l’argentino.

PRIMO SET – BREAK SINNER! Alla terza occasione riesce il break: 1-0

PRIMO SET – Terza chance di break per l’azzurro.

PRIMO SET – Ben annullata con un’ottima prima di servizio.

PRIMO SET – Subito una palla break in favore dell’azzurro.

PRIMO SET – Inizia a servire Cerundolo.

16:30 – Ben ritrovati, amici di Sportface. Jannik Sinner tra pochi minuti scenderà in campo per il suo match di ottavi di finale contro Cerundolo.