LIVE – Sinner-Baez, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Baez, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino, beneficiario di un bye all’esordio, ha faticato non poco nel suo impegno di secondo turno contro l’americano Marcos Giron. Quest’ultimo, infatti, ha avuto ben quattro set point (tre consecutivi) nel corso del tie-break del primo parziale. Adesso per Jannik, fresco di best ranking di numero quattro al mondo e del nono titolo in carriera ottenuto in quel di Pechino, c’è il piccolo argentino, anche lui testa di serie. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare.

Sinner partirà ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers ma dovrà prestare molta attenzione alla solidità del suo avversario, da sempre molto a suo agio anche al di fuori della terra battuta. Nel mirino per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill c’è la conquista degli ottavi di finale. Qui eventualmente incontrerebbe uno tra l’americano Ben Shelton oppure il russo Roman Safiullin. Il momento è dei migliori per il giovane azzurro, che con l’ultima vittoria si è assicurato anche il biglietto per le ATP Finals di Torino. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Baez pianificati come terzo incontro della giornata sullo Stadium Court con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali).

SINNER-BAEZ (terzo turno Masters 1000 Shanghai 2023)