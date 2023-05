Milan-Sampdoria 5-1, Mauro Suma festeggia: “Fatto il nostro, testa alla Juve” (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video con gli highlights del match tra Milan e Sampdoria, con il commento di Mauro Suma che analizza il successo dei rossoneri per 5-1 al Meazza. Davanti a settantamila spettatori, tutto facile per la squadra di Pioli che reagisce di rabbia alle difficoltà di La Spezia e all’eliminazione dalla Champions League, centrando una vittoria importante. In alto ecco le immagini salienti.