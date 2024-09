LIVE – Paolini-Muchova, ottavi di finale US Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Muchova, incontro valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2024 (cemento outdoor). Entrambe hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di terzo turno. La toscana, testa di serie numero cinque del torneo, ha estromesso la kazaka Yulia Putintseva mentre la top sessanta ceca, semifinalista in carica a Flushing Meadows, ha avuto ragione della russa Anastasia Potapova. Tra le due giocatrici si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con Muchova che si trova saldamente avanti per 3-0 (6-1 il computo dei parziali) e che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Sarà fondamentale cercare di allungare gli scambi per Paolini contro un’avversaria che ha nel servizio e nella violenza dei colpi di inizio gioco le sue armi principali. In palio per la vincitrice c’è il biglietto per i quarti di finale contro una tra la danese Caroline Wozniacki oppure la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ventiduesima testa di serie della manifestazione a stelle e strisce. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Louis Armstrong Stadium, con inizio fissato a partire dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).

