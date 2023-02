LIVE – Paolini-Masarova, primo turno WTA Lione 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Masarova, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Lione 2023 (cemento indoor). La tennista azzurra torna in campo dopo la trasferta australiana e lo fa in Francia contro la qualificata spagnola di origini russe. Esordio tutt’altro che agevole per la toscana. La sua avversaria, infatti, sarà già perfettamente rodata dopo due turni vinti all’interno del tabellone cadetto. L’inizio di stagione, inoltre, è stato redditizio per la giocatrice iberica, arrivata fino all’ultimo atto nel torneo WTA 250 di Auckland. Questo risultato le ha consentito di entrare per la prima volta in carriera tra le prime cento tenniste al mondo.

Paolini ha vinto l’unico precedente, quello disputato lo scorso anno sul cemento di un torneo future spagnolo. Quel match fu molto equilibrato e non è da escludere che possa esserlo anche quello in programma nella cittadina francese. In palio un posto al secondo turno contro la qualificata russa Andreeva, che all’esordio ha beneficiato del ritiro della connazionale Blinkova nel corso del terzo e decisivo set. Per Paolini è molto importante fare bene questa settimana. Difende, infatti, i quarti di finale raggiunti nella scorsa edizione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00. Paolini e Masarova, infatti, sono programmate come incontro d’apertura sul Court Central della cittadina transalpina.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

PAOLINI-MASAROVA (primo turno WTA 250 Lione 2023)