LIVE – Paolini-Marcinko, secondo turno Wta Monastir 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Marcinko, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). La toscana torna in scena dopo il debutto più che convincente contro la veterana francese Alize Cornet. Tra lei ed un altro prestigioso quarto di finale c’è la diciassettenne croata, entrata in tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Quest’ultima, classificata alla posizione numero 140 del ranking mondiale, è reduce dal buon primo turno vinto in due set a discapito della spagnola Marina Bassols.

Dopo tanti ottimi risultati infilati nei tornei minori, adesso vuole prendersi la scena anche sul circuito maggiore. Paolini, prima testa di serie del Jasmin Open, partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice c’è Lucia Bronzetti, che agli ottavi di finale si è aggiudicata senza troppi patemi il derby tutto romagnolo contro Sara Errani. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Marcinko pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 11.30 italiane (le 10.30 locali) sul Center Court, al termine dell’altro ottavo di finale tra la transalpina Clara Burel e la wild card russa Erika Andreeva.

