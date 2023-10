Plusvalenze, Roma: il 25 ottobre i manager in Procura

I manager giallorossi saranno convocati in Procura il 25 ottobre per l’apertura dei computer legata all’inchiesta sulle plusvalenze emersa nel marzo scorso, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono gli scambi avvenuti dal 2017 in avanti. Convocati, tra gli altri, Pallotta, Baldissoni, Gandini, Fienga, Berardi e i Friedkin. Come spiega il quotidiano, tutti saranno rappresentati dai legali. Al momento a Trigoria filtra tranquillità.