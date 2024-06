LIVE – Paolini-Avanesyan 4-5, ottavi di finale Roland Garros 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Avanesyan, incontro valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2024 (terra battuta). La toscana è reduce dalla vittoria in tre set ai danni della canadese Bianca Andreescu, campionessa degli US Open nel 2019. Adesso la collisione con la top settanta russa, che al terzo turno ha stupito tutti sbarrando la strada alla cinese Qinwen Zheng, numero otto della classifica mondiale e finalista in carica degli Australian Open. Tra le due giocatrici si tratta del primo precedente in carriera, con Paolini che partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Attenzione, però, al tennis atipico della ventunenne sovietica, che ha proprio nel rosso la sua superficie preferita e già da qualche anno si sta affermando prepotentemente ad alti livelli. In palio per la vincitrice c’è un quarto di finale in entrambi i casi ostico contro una tra la kazaka Elena Rybakina oppure l’ucraina Elina Svitolina, rispettivamente quarta e quindicesima teste di serie del torneo. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Court Suzanne-Lenglenne, con inizio fissato a partire dalle ore 11.00.

PAOLINI-AVANESYAN 4-5

PRIMO SET – Paolini tiene il servizio e ora si rifà davvero sotto. Vediamo se la russa riuscirà a non trema: 5-4 per lei.

PRIMO SET – Entra con il dritto sulla seconda della russa: 3-5

PRIMO SET – Avanesyan non sfrutta due set point di fila e offre una palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Ancora molti errori per l’azzurra, che torna subito sotto di due break: 2-5

PRIMO SET – Alla seconda occasione arriva il break: 2-4

PRIMO SET – Errore grave di Jasmine in risposta: 40-40

PRIMO SET – Paolini ha la chance di rientrare almeno parzialmente nel set. Palla break.

PRIMO SET – L’azzurra riesce a sbloccarsi: 1-4*

PRIMO SET – Trova la prima di servizio Jasmine e riesce a cancellare la chance: 40-40

PRIMO SET – Avanesyan ha la palla break del 5-0.

PRIMO SET – Consolidato il doppio break di vantaggio: 4-0 Avanesyan.

PRIMO SET – Risale la russa: 30-30

PRIMO SET – Vediamo se riesce a sbloccarso Jasmine: 0-30

PRIMO SET – Vincente di dritto di Avanesyan che è avanti 3-0 e servizio.

PRIMO SET – Ci sono altre due palle break in favore della russa.

PRIMO SET – Inizio falloso da parte di Jasmine, che in questo game commette 3 gratuiti: 2-0 Avanesyan.

PRIMO SET – Parte con un break la russa: 1-0 per lei e servizio.

PRIMO SET – Subito un primo game ai vantaggi.

PRIMO SET – Si parte con Paolini alla battuta.

11:05 – Giocatrici in campo e pronte ad avviare il match.

11:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti Jasmine Paolini cercherà l’accesso al suo primo quarto di finale Slam della carriera. Seguita con noi la diretta del suo match.