LIVE – Nardi-Paul, ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Paul, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Il giovane pesarese, entrato in tabellone in qualità di lucky loser, è reduce dal sensazionale trionfo ai danni del campionissimo serbo Novak Djokovic, valsogli anche l’ingresso per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Adesso sul suo cammino c’è il top venti statunitense, che al terzo turno ha impressionato per rendimento contro un avversario decisamente in forma come il mancino transalpino Ugo Humbert. Non ci sono scontri diretti all’attivo tra Nardi e Paul, che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurro c’è il pass per i quarti di finale dove, in caso di un altro exploit, incrocerebbe la racchetta con uno tra il norvegese Casper Ruud oppure il veterano francese Gael Monfils. Sportface.it seguirà l’ottavo di finale tra Nardi e Paul, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata dalle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali) sullo Stadium 2.

NARDI-PAUL (DIRETTA)