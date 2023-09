Spezia, Alvini: “Risultato immeritato, ma abbiamo spirito giusto”

“Per quello che abbiamo fatto, per idea, voglia e mentalità non meritavamo la sconfitta”, sono state queste le prima dichiarazioni di Massimiliano Alvini, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta subita contro il Venezia. “Il gol che abbiamo preso era simile a quello subito contro il Como, è stato brutto perché pochi minuti prima avevamo avuto un’occasione incredibile. Non rimprovero nulla alla squadra, abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare su questa strada perché a livello di prestazione e spirito il percorso è giusto. C’è comunque da lavorare, sono certo che la squadra ci riuscirà”.