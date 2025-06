Uno dei profili che più sta attirando l’attenzione in casa Inter è Hakan Calhanoglu: il suo destino sarebbe ora intrecciato con quello di Osimhen, ecco perché.

L’Inter sa di doversi muovere in maniera mirata sul mercato: non potranno essere commessi passi falsi e si dovranno compiere le giuste valutazioni con Cristian Chivu. Perciò il Mondiale per Club sarà già un primo importante banco di prova per comprendere cosa nella rosa dovrà essere ‘sistemato’.

A questo proposito, gli occhi ora come ora sono puntati – per quanto riguarda le probabili operazioni in uscita – su Hakan Calhanoglu. Al turco sarebbe interessato il Galatasaray, sua squadra del cuore che per il momento non ha compiuto nessuna mossa concreta.

L’Inter non ha però chiuso la porta ad una possibile sua cessione, purché siano rispettate determinate richieste sotto il punto di vista economico. Di fatto non basterebbero i 15 milioni di euro di cui si parla in Turchia. Ecco allora cosa filtra e perché l’attenzione è riposta anche su Victor Osimhen.

Calhanoglu legato ad Osimhen: ecco cosa può succedere sul mercato, l’Inter osserva

A parlare di Calhanoglu e di un possibile addio all’Inter è stato, tra gli altri, questa mattina ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano infatti il centrocampista sarebbe affascinato dall’idea di approdare al Galatasaray ma di fatto al momento a bloccare l’affondo del club turco sarebbe la posizione in bilico di Victor Osimhen.

Il Galatasaray vuole tenere con sé il giocatore del Napoli, tanto che l’offerta sull’ingaggio sarebbe ora come ora di 15 milioni più 10 circa provenienti dagli sponsor, ma la difficoltà starebbe nel trattare eventualmente con il Napoli che per lui vuole i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

Di fatto, quindi, se il Galatasaray dovesse riuscire ad affondare su Osimhen e a trattenerlo con sé, allora difficilmente potrebbe bussare al club nerazzurro per prendere anche Calhanoglu. L’Inter per lui vuole almeno 35 milioni di euro – cifra comunque ritenuta alta dalla società turca – e provare a trattare in caso di permanenza dell’attaccante nigeriano risulterebbe davvero complicata.