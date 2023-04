LIVE – Musetti-Hanfmann, secondo turno Masters 1000 Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Hanfmann, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). Il carrarino si presenta in grande forma all’appuntamento essendo reduce dai quarti di finale di Montecarlo e dalla semifinale di Barcellona. Nella capitale iberica ha potuto usufruire di un bye all’esordio in qualità di testa di serie numero quindici. Adesso c’è immediatamente un ostacolo non semplice come lo spilungone tedesco, riuscito a superare indenne le qualificazioni prima d’imporsi in tre set contro il peruviano Juan Pablo Varillas. I precedenti, entrambi andati in scena sul rosso (uno a livello Challenger), si trovano in perfetta parità (1-1).

Musetti partirà favorito. Dovrà stare molto attento, tuttavia, al bombardiere teutonico. Quest’ultimo, nonostante si trovi leggermente fuori dai primi cento giocatori del mondo, può vantare ben due finali sul circuito maggiore. Tutte e due, inoltre, le ha ottenute proprio in condizioni di terra battuta in altura. Musetti cercherà di partire al meglio anche questa settimana. In palio un terzo turno non proibitivo contro uno tra il padrone di casa Pablo Carreno Busta oppure l’altro tedesco Oscar Otte. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Hanfmann pianificati come secondo incontro della giornata sul Court 6 dalle ore 11.00.

COME SEGUIRE MUSETTI-HANFMANN IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-HANFMANN (secondo turno Masters 1000 Madrid 2023)