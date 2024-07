LIVE – Musetti-Darderi, secondo turno Wimbledon 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Lestienne, incontro valevole per il primo turno di Wimbledon 2024 (erba). Entrambi hanno avuto un esordio piuttosto problematico. Il carrarino ha sconfitto in quattro set il transalpino Constant Lestienne mentre l’italo-argentino ha piegato soltanto al quinto e decisivo parziale la wild card di casa Jan Choinski. I due si sono già incontrati quest’anno a metà maggio in occasione della semifinale del Challenger di Cagliari, con Musetti che riuscì ad imporsi in due set piuttosto tirati. In questo caso sarà ancora lui a partire favorito secondo le quote dei bookmakers.

L’allievo di coach Tartarini, non a caso, ha molta più esperienza rispetto al connazionale su questa superficie e da poco ha raggiunto l’ultimo atto in un palcoscenico storico come quello del Queen’s. In palio per il vincitore di questo derby c’è un terzo turno tutto da giocare contro uno tra l’argentino Francisco Comesana oppure l’australiano Adam Walton, entrambi al di fuori dei primi cento migliori del mondo. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 7, con inizio fissato a partire dalle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali).

