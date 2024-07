Wimbledon 2024, Musetti al terzo turno: suo il derby con Darderi dopo una battaglia di cinque set

Dopo le quasi quattro ore tra Sinner e Berrettini, al secondo turno del torneo di Wimbledon 2024 è andato in scena un altro derby azzurro particolarmente lungo. Ad aggiudicarselo è stato Lorenzo Musetti, che tra alti e bassi ha piegato in cinque set Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 4-6 6-7 6-4 6-4. È durato 3h47′ il match di scena sul Campo 14, dove a fare la partita è stato nel bene e nel male il carrarino, che in certi frangenti si è complicato la vita ma quando ha alzato il livello ha dimostrato di essere superiore al connazionale. Dopo quasi quattro ore di lotta, Musetti è riuscito ad infliggere il colpo del ko e regalarsi l’accesso al terzo turno. Il suo prossimo avversario sarà l’argentino Francisco Comesana, ergo l’occasione di fare ancora strada e raggiungere la seconda settimana è estremamente ghiotta. Grazie a questo risultato, inoltre, Lorenzo sale virtualmente al numero 24 del ranking.

CRONACA – Si parte con una striscia di 21 punti consecutivi al servizio, ma Musetti ha un gioco più vario e riesce a procurarsi una palla break nel sesto gioco. Darderi riesce ad annullarla, ma inizia a faticare sempre di più e, dopo essersi salvato ai vantaggio nel turno di battuta seguente, subisce il break nel decimo game. Un suo dritto in corridoio consegna il primo set a Lorenzo per 6-4 in 37 minuti. La partita sembra andare come vuole Musetti, ma un disastro in avvio di secondo parziale rovina i piani del carrarino. Musetti spreca infatti cinque palle break sull’1-0, perde la battuta e manca una chance di immediato contro break. Darderi invece approfitta del momento favorevole per conquistare un secondo break e issarsi sul 4-1. Lorenzo dimezza lo svantaggio ed è bravo a provarci fino alla fine; il connazionale tuttavia amministra alla grande il vantaggio e, restituendo il 6-4, ristabilisce la parità.

Nel terzo set il copione è molto simile al primo e, dopo uno scambio di break in apertura, si viaggia spediti verso il tie-break. Musetti tiene comodamente i suoi turni di servizio, mentre Darderi rischia qualcosa e deve più volte ricorrere ai vantaggi, salvando anche una palla break. Alla fine però è proprio Luciano ad avere la meglio, assicurandosi il tie-break per 7 punti a 5 grazie ad un sanguinoso doppio fallo dell’avversario sul set point. Spalle al muro, il carrarino tenta di reagire e lo fa alla grande, vincendo un ottimo quarto parziale per 6-4. Musetti alza il livello, gioca con più personalità andando anche spesso a rete e non lascia scampo al connazionale, ripristinando l’equilibrio e forzando il quinto e decisivo set.

L’inerzia è dalla parte di Lorenzo, che ne approfitta per prendere in mano il pallino del gioco fin da subito, servendo alla grande e non concedendo praticamente nulla al rivale. Il break decisivo arriva nel quinto gioco e Musetti lo difende con una facilità disarmante, dominando in lungo e in largo i suoi game al servizio. Darderi ci prova fino all’ultimo senza mai mollare, ma la vittoria è del carrarino, che vince 6-4 e si qualifica per il terzo turno.