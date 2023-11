Leicester, Maresca: “Vincerne 13 su 14 grande risultato. Vardy? Sta facendo un grande lavoro”

Enzo Maresca, allenatore del Leicester, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports UK parlando della sua squadra, attualmente militante in Championship, seconda divisione inglese.

“Vincere, vincere, vincere. Questi giocatori stanno facendo qualcosa che non è normale e quindi quando perdi una partita c’è un gran casino. Fa parte del gioco, sapevo che avremmo perso delle partite. Dobbiamo rimanere gli stessi, così anche quando vinciamo. Analizziamo cosa va bene e cosa meno per provare a migliorare. Vincere 13 delle prime 14 partite è stato un grande risultato, ecco perché si parla tanto di quando perdiamo. Ma non voglio che i giocatori ci pensino troppo“.

Sul sempreverde centravanti delle Foxes, l’uomo-immagine del club Jamie Vardy, mister Maresca si esprime così: “È abbastanza umile da capire il modo in cui vogliamo giocare, così esce un po’ di più (dall’area di rigore, ndr) per dialogare con i compagni. Noi e Jamie dobbiamo adattarci sia con che senza palla. Sta facendo un grande lavoro e sicuramente andrà ancora meglio“.