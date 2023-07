Cagliari: nuova rottura del crociato per Rog, Lapadula operato alla caviglia

Tegola in casa Cagliari. Dopo l’infortunio occorso contro la Roma U19, Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato per lui una nuova lesione del legamento crociato anteriore, in questo caso al ginocchio sinistro. Davvero sfortunato il mediano croato, che fin qui ha dovuto saltare tanti mesi nelle ultime stagioni per gravi infortuni. Accertamenti a Villa Stuart anche per Gianluca Lapadula, gli esami hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra ed è stata necessaria l’operazione, già eseguita e perfettamente riuscit.a