LIVE – Bronzetti-Sherif, secondo turno Wta Bad Homburg 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Sherif, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023 (erba). La romagnola ha avuto un esordio liscio contro l’austriaca Julia Grabher, sconfitta in due parziali piuttosto agevoli. Non si può dire altrettanto dell’egiziana, quarta testa di serie della manifestazione. Quest’ultima, infatti, ha impiegato più di due ore per avere ragione della padrona di casa Ana-Lena Friedsam.

Tra le due giocatrici non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Secondo le quote dei bookmakers a partire leggermente favorita sarà la nordafricana, in questo momento appena al di fuori dalle prime trenta tenniste del mondo grazie agli ultimi splendidi risultati ottenuti sul circuito minore. Ad attendere la vincitrice di quest’incontro c’è l’ormai ex russa Varvara Gracheva, da pochissimo passata sotto la bandiera francese e giustiziera della nostra Sara Errani agli ottavi di finale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Bronzetti e Sherif pianificate come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00.

COME SEGUIRE BRONZETTI-SHERIF IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BRONZETTI-SHERIF (secondo turno WTA 250 Bad Homburg 2023)