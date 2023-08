LIVE – Berrettini-Humbert, primo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Humbert, incontro valevole per il primo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il romano arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, infatti, ha fatto seguire delle discrete prestazioni nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Adesso non ha un compito facile all’esordio contro il francese. Quest’ultimo è un giocatore sempre molto pericoloso in queste condizioni per via delle sue traiettorie mancine. Berrettini, tuttavia, lo ha sconfitto in tutti e due i precedenti (5-0 il bilancio dei set).

Motivo per cui sarà proprio il bombardiere azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un eventuale secondo turno contro uno tra l’argentino Diego Schwartzman oppure l’altro transalpino Arthur Rinderknech. Matteo vuole iniziare al meglio la sua corsa, in cui dovrà cercare almeno di difendere i quarti di finale conquistati nella passata edizione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Berrettini e Humbert pianificati come primo incontro della giornata sul Court 5 con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).

