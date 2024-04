LIVE – Arnaldi-Ruud, quarti di finale Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Ruud, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). Il sanremese, dopo i quattro match point cancellati nel secondo turno, agli ottavi ha lasciato solamente tre giochi al malcapitato qualificato argentino Marco Trungelliti. Adesso, però, l’asticella si alza notevolmente contro il numero sei del mondo norvegese, recentissimo finalista al Masters 1000 di Montecarlo. L’unico precedente, tuttavia, lo ha vinto proprio Arnaldi, che lo scorso anno si è imposto a sorpresa in due parziali nel secondo turno a Madrid. Secondo le quote dei bookmakers, però, sarà il campione scandinavo a partire con i favori del pronostico. Quest’ultimo, infatti, è uno dei massimi esperti di questa superficie e nelle sue prime due apparizioni ha lasciato le briciole rispettivamente al francese Alexandre Muller e all’australiano Jordan Thompson. In palio per il vincitore c’è il biglietto per la semifinale contro uno tra il britannico Cameron Norrie oppure l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 12.30 sulla Pista Rafa Nadal, al termine dell’altro quarto di finale tra i sopracitati Norrie ed Etcheverry.

