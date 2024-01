LIVE – Alcaraz-Zverev, quarti di finale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Il campioncino spagnolo, dopo un inizio di torneo caratterizzato da qualche sbavatura di troppo, sta tornando prepotentemente al suo livello abituale. Davanti a lui c’è l’esperto tedesco, reduce dalla maratona di più di quattro ore per avere la meglio nei confronti del britannico di origini sudafricane Cameron Norrie. Il match, condizioni fisiche di Zverev permettendo, non è dall’esito scontato. Il nativo di Amburgo, infatti, ha sempre dimostrato di poter mettere in grosse difficoltà il tennis di Alcaraz.

Quest’ultimo si trova in svantaggio per 4-3 nel bilancio degli scontri diretti ma è comunque il favorito dei bookmakers per accedere in semifinale. Qui il vincitore incontrerebbe uno tra il russo Daniil Medvedev oppure il gigante polacco Hubert Hurkacz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del match di quarti di finale tra Alcaraz e Zverev. I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo match sulla Rod Laver Arena. Prima di loro il quarto di finale femminile tra la russa Anna Kalinskaya e la cinese Qinwen Zheng, che daranno inizio alle operazioni non prima delle ore 09.15 italiane.

