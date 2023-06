LIVE – Alcaraz-Tsitsipas, quarti Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Tsitsipas, incontro valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2023. La carriera del giovane fenomeno spagnolo è iniziata da poco, è sul circuito maggiore da un paio di anni, non di più. Eppure Tsitsipas è già costretto a fare i conti contro un avversario che non è mai riuscito a battere neanche quando l’attuale numero uno al mondo si affiaccava le prime volte in contesti importanti. Su quattro incontri, Alcaraz ha vinto tutte e quattro le volte, sia sul cemento che sulla terra battuta. Meno di due mesi fa a Barcellona è finita 6-3 6-4 in favore del padrone di casa, che parte chiaramente favorito. Ma il greco qui ha una certa esperienza e anche una finale sulle spalle. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Tsitsipas impegnati non prima delle 20:15.

