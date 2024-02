LIVE – Slalom maschile Palisades Tahoe 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Palisades Tahoe 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. È tutto pronto sulla neve a stelle e strisce per la quartultima prova della stagione tra i pali stretti. L’Italia si affida soprattutto al quartetto formato da Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, che tenteranno di regalarsi un risultato di rilievo. Sono tantissimi gli sciatori in grado di potersi accaparrare un piazzamento sul podio: dall’austriaco Manuel Feller al tedesco Linus Strasser passando per gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard. Temibili anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan e Atle Lie Mcgrath, oltre al transalpino Clement Noel, al greco AJ Ginnis e allo svedese Kristoffer Jacobsen. Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Palisades Tahoe, fornendo aggiornamenti in tempo reale dei due segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 19.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 22.00. In entrambi i casi gli orari sono quelli italiani.

