Pagelle Milan-Atalanta 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro partenza straordinaria dei rossoneri che trovano il gol del vantaggio grazie ad una vera e propria perla di Rafael Leao che si inventa una rete dal nulla e fa impazzire di gioia San Siro. L’Atalanta metabolizza il colpo e con il passare dei minuti alza il baricentro e crea un paio di occasioni pericolose con Maignan che trema. Sul finire del primo tempo Irrati richiama Orsato al monitor per un contatto tra Giroud ed Holm e viene fischiato calcio di rigore. Dagli undici metri Koopmeiners non sbaglia e fa 1-1. Nella ripresa l’Atalanta parte meglio, ma con il passare dei minuti è un dominio rossonero: occasioni a raffica con Leao che inventa, ma Pulisic non concretizza e Carnesecchi compie due grandi parate. Finisce 1-1, a recriminare sono sicuramente i rossoneri.

LE PAGELLE E I VOTI

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5, Florenzi 6.5 (12’st Calabria 6), Thiaw 6.5, Gabbia 6.5, Hernandez 6.5; Adli 6.5, Bennacer 6 (34’st Musah sv); Pulisic 5.5 (43’st Okafor sv), Loftus-Cheek 5.5, Leao 7.5; Giroud 5. In panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Terracciano, Jimenez, Reijnders, Chukwueze. Allenatore: Pioli 6

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7, Scalvini 5.5 (44’st Toloi sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Holm 5 (1’st Zappacosta 6), De Roon 7, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (24’st Hien 6); Koopmeiners 7; De Ketelaere 5 (1’st Lookman 5), Miranchuk 5 (18’st Scamacca 4.5). In panchina: Musso, Rossi, Palomino, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, Touré. Allenatore: Gasperini 5.5.

Arbitro: Orsato di Schio 5.5

RETI: 3’pt Leao, 42’pt Koopmeiners (rig).

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Pioli (all.), De Roon, Holm, Leao, Lookman, Ederson.

Angoli 5-3 per il Milan.

Recupero 3′ pt, 5′ st.