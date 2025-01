La diretta testuale live dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Prima gara del 2025 e si riparte dalle porte larghe con Federica Brignone come favorita della vigilia: la valdostana ha infatti trionfato la settimana scorsa a Semmering, centrando la seconda vittoria stagionale dopo Soelden e la 29esima in carriera, e ora punta al bis sulle nevi slovene per agganciare Janica Kostelic a quota 30. Federica dovrà fare attenzione soprattutto alla canadese Valerie Grenier, che negli scorsi anni ha dimostrato di trovarsi benissimo sulla Podkoren: proprio qui infatti ha trovato le uniche due vittorie in carriera, nel 2023 e 2024.

Rientra in gara tra le porte larghe anche Sofia Goggia, che a Kranjska Gora può vantare un terzo posto in gigante nel 2018 e che cercherà di mettere ulteriori manche sulle gambe per migliorare la sua tenuta. Chi si trova a suo agio sulla Podkoren è anche Marta Bassino, la quale nel 2021 firmò una splendida doppietta in due giorni, e che proverà a raddrizzare una stagione che fin qui le ha regalato poche gioie.

In totale sono nove le atlete italiane presenti, e oltre alle tre già citate si aggiungono Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. L’appuntamento è per le ore 9.30 di sabato 4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche del gigante femminile di Kranjska Gora per non perdersi davvero alcuna emozione.

