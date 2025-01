Il programma della giornata di domenica 5 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis in programma tra Asia e Oceania. Si assegnato i primi trofei dell’anno, ma cominciano anche nuovi tornei con numerosi tennisti che vanno a caccia del main draw. Gli occhi sono ovviamente puntati su Brisbane, Hong Kong, Auckland e Sydney per la United Cup, ma l’Italia seguirà attentamente anche quanto accadrà ad Adelaide (in campo Fognini), Hobart (c’è Bronzetti) e Auckland (Nardi a caccia del main draw).

Ordine di gioco Atp/Wta Brisbane

Ore 09:30 – (PR) Opelka vs Lehecka

Finale inattesa a Brisbane, dove a contendersi il titolo saranno Reilly Opelka e Jiri Lehecka. L’americano è apparso un giocatore completamente diverso rispetto alla versione del 2024 e non ha ancora perso un set. Dopo la vittoria contro Djokovic ne è arrivata un’altra ai danni di Mpetshi Perricard. Significativo anche il cammino di Jiri Lehecka, che sta esprimendo un ottimo tennis e in semifinale ha beneficiato del ritiro del campione uscente Dimitrov (ma conduce 6-4 4-4).

Ore 07:30 – (1) Sabalenka vs (Q) Kudermetova

Aryna Sabalenka vuole dimenticare la sconfitta nella finale dello scorso anno contro Rybakina e mettere finalmente le mani sul trofeo. Qualcuno potrebbe dire che la vera finale sia stata la semi con Mirra Andreeva, ma guai a sottovalutare Polina Kudermetova. La 23enne russa è approdata all’atto conclusivo partendo dalle qualificazioni e proverà a rovinare la festa della numero uno al mondo. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.

Ordine di gioco Atp Hong Kong

Ore 09:30 – (WC) Nishikori vs Muller

Il tennista giapponese non disputava una finale Atp da ben 6 anni (Brisbane 2019). Ha interrotto questo digiuno a Hong Kong e andrà a caccia del titolo contro il francese Alexandre Muller, che dopo aver sorpreso il connazionale Fils ha superato in rimonta Munar in semifinale. Il transalpino ha perso l’unica finale disputata sul circuito Atp (Marrakech 2023), mentre Nishikori insegue il suo 13° titolo, il primo da Brisbane 2019.

Ordine di gioco Wta Auckland

Ore 05:00 – (5) Tauson vs (7) Osaka

In Nuova Zelanda le due giocatrici si contendono un titolo che significherebbe molto. Tauson ha centrato la prima finale in carriera sul cemento outdoor e non solleva un trofeo dal 2021. Lunga anche l’attesa di Naomi Osaka, che ha raggiunto l’ultima finale a marzo 2022 e non ha ancora vinto un titolo da quando è tornata nel circuito dopo aver dato alla luce la figlia Shai. Non ci sono precedenti tra le due.

Ordine di gioco United Cup

Ore 07:30 – Usa vs Polonia

Gauff vs Swiatek

Fritz vs Hurkacz

Doppio misto

A Sydney si affrontano le prime due teste di serie, nonché le due principali favorite per il titolo secondo i bookmakers. Si parte con il confronto tra Gauff e Swiatek, che oltre al primo punto della finale mette in palio anche 500 punti per il ranking Wta. Una giocatrice (vale solo per le donne) che chiude la competizione da imbattuta, vincendo tutti e 5 i match disputati, si assicurerà 500 punti a prescindere dal ranking delle avversarie incontrate. Sia Coco che Iga sono a 4/4 e non vorranno lasciarsi sfuggire quest’occasione. A seguire toccherà a Taylor Fritz e Hubert Hurkacz, poi eventualmente al doppio misto decisivo. Gli Stati Uniti vogliono bissare il successo di due anni fa (vinsero la prima edizione), mentre la Polonia vuole riscattarsi dopo la sconfitta in finale dello scorso anno.

Italiani impegnati nelle qualificazioni

Wta Hobart | Secondo match dall’01:00 – Bronzetti vs Minnen

Lucia Bronzetti ha debuttato con una vittoria ai danni dell’australiana Gibson (6-2 7-6) e punta a ripetersi per staccare l’accesso al main draw, raggiungendo la connazionale Elisabetta Cocciaretto (unica azzurra al via).

Atp Adelaide | Secondo match dalle 00:30 – Bonzi vs Fognini

Il tennista ligure è volato in Australia per disputare l’Australian Open, ma prima tenterà di qualificarsi per l’Atp 250 di Adelaide. Complicato l’esordio nel tabellone cadetto: il suo avversario sarà il francese Bonzi, che ha chiuso il 2024 con il titolo a Metz e ha iniziato bene il nuovo anno (qualificazioni superate a Brisbane e vittoria al primo turno contro Tabilo).

Atp Auckland | Ore 23:00 – Diaz Acosta vs Nardi

Ghiotta chance per l’azzurro, che al primo turno ha battuto in rimonta Masur e a separarlo dal tabellone principale trova l’argentino Diaz Acosta. Quest’ultimo non è affatto uno specialista del cemento, tanto che secondo i bookmakers sarà Luca a scendere in campo con i favori del pronostico.