LIVE – Slalom femminile Soldeu 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom femminile di Soldeu 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono sette le azzurre presenti sulla neve andorrana per la nona e terzultima gara della stagione tra i pali stretti: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli. Assenti per infortunio sia la statunitense Mikaela Shiffrin sia la slovacca Petra Vlhova ma non mancano le specialiste, a cominciare dalla tedesca Lena Duerr, dalla svizzera Michelle Gisin e dalla svedese Sara Hector.

Pericolose in ottica podio anche l’altra americana Paula Moltzan, l’altra svedese Anna Swenn Larsson, le austriache Katharina Liensberger e Katharina Huber, le croate Leona Popovic e Zrinka Ljutic e la canadese Ali Nullmeyer. L’Italia punta soprattutto su Peterlini, che vuole proseguire il trend positivo dopo il dodicesimo posto conquistato a Jasna (Slovenia) in occasione dell’ultimo slalom. Sportface.it seguirà lo slalom femminile di Soldeu 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30.

LA MIGLIOR AZZURRA E’ ROSSETTI. UNDICI LE POSIZIONI GUADAGNATE DA TSCHURTSCHENTHALER, 18^.

TRIONFA SWENN LARSSON! 35 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU LJUTIC, SECONDA. COMPLETA IL PODIO MOLTZAN.

14.22 – Ora è il momento della verità: tocca a Swenn Larsson, che proverà a strappare il primo posto dalle mani di Ljutic.

14.21 – Sul podio anche Moltzan, che però è alle spalle di Ljutic per 48 centesimi.

14.19 – Luce verde per Zrinka Ljutic! Primo posto con 53 centesimi di vantaggio e almeno podio certo.

14.17 – Sicuramente la pista è peggiorata e non aiuta, ma i tempi di manche sono altissimi. Nullmeyer quarta a 5 decimi dalla vetta.

14.15 – Fa poco meglio Duerr, che quantomeno limita i danni: chiuderà almeno settima.

14.13 – Penultimo tempo di manche per l’austriaca Truppe, comunque terza.

14.11 – Gisin risponde presente. Primo posto a +0.14 su Rast.

14.10 – Camille Rast sale in cattedra! Luce verde per 57 centesimi.

14.07 – Piccolo break pubblicitario, poi le prime 8.

14.06 – Ci voleva Liensberger per far abdicare Pogneaux! L’austriaca non brilla, ma recupera tanto nel finale e precede la rivale di soli 2 centesimi.

14.04 – Neppure una specialista come Sara Hector riesce a spodestare Pogneaux. La francese è certa di un piazzamento tra le prime 10; la svedese è invece seconda a 5 centesimi.

14.01 – Male St. Germain, addirittura alle spalle di Tschurtschenthaler. Top 10 ormai a un passo per una sorprendente Pogneaux.

14.00 – Dvornik spaventa Pogneaux, ma poi chiude seconda con lo stesso tempo di Rossetti.

13.59 – Bucik va fuori e poco dopo la segue Hurt. Altre posizioni guadagnate dalle azzurre e Pogneaux sempre più vicina alla top 10.

13.55 – Disastro Holtmann. Secondo peggior tempo di manche e ottava piazza alle spalle di Tschurtschenthaler (+8).

13.52 – Aronsson Elfman deve accontentarsi del sesto posto. Salgono a 14 le posizioni guadagnate da Pogneaux.

13.51 – L’elvetica Good è terza: stesso tempo di Oehlund.

13.49 – Indietro Slokar, solo nona. Intanto Pogneaux continua a recuperare terreno: vuole emulare Yule?

13.48 – Applausi per Marta Rossetti! Seconda posizione a 32 centesimi da Pogneaux e punti preziosi guadagnati.

13.46 – Chevrier s’inserisce in quinta posizione. Diventano 10 le posizioni guadagnate da Pogneaux.

13.44 – Manche non indimenticabile per Lara Colturi, solo sesta.

13.42 – Huber si porta in terza posizione a 53 centesimi dalla leader Pogneaux.

13.41 – Poco più di un secondo di ritardo anche per Popovic, lontana dal vertice.

13.39 – Hilzinger non va oltre il quinto posto. Altra posizione guadagnata da Vera (siamo già a 3).

13.38 – Oehlund chiude alle spalle di Pogneaux per 4 decimi.

13.37 – La tedesca Aicher è la prima ad uscire in questa seconda manche.

13.35 – Niente da fare per Martina Peterlini: 1’37” di ritardo dalla vetta e ultima posizione.

13.33 – Meillard chiude alle spalle dell’azzurra.

13.32 – Secondo posto a 68 centesimi per Tschurtschenthaler.

13.31 – 1:50.86 il tempo complessivo della francese Pogneaux.

13.30 – Si va, buon divertimento!

13.25 – Amici di Sportface, bentornati alla diretta testuale dello slalom femminile di Soldeu. Tra poco prenderà il via la seconda manche.

Appuntamento alle ore 13.30 con la seconda manche.

RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE

FINE PRIMA MANCHE – Sono tre le azzurre qualificate: Rossetti, Peterlini e Tschurtschenthaler.

11.41 – Sbaglia Emilia Mondinelli, che va fuori e non completa la prova.

11.40 – Tschurtschenthaler chiude 29^ e sogna la qualificazione. Out Lorenzi, 39^, e Sola, uscita di scena prima del traguardo.

Niente da fare per Della Mea, scivolata fuori dalle prime 30.

11.25 – Più in difficoltà Della Mea, 28^ e a rischio eliminazione.

11.24 – Brava Rossetti, diciannovesima a 1’89”.

11.21 – Tra poco toccherà a Marta Rossetti e Lara Della Mea.

11.18 – Hurt parte bene, poi cala e chiude 13^.

11.16 – Brava Dvornik: miglior tempo nel primo settore e dodicesimo posto.

11.14 – Non brilla Martina Peterlini, solo 19^ a 2’52”.

11.13 – Nicole Good 15^ a 1’76”.

11.11 – Diciannovesima Pogneaux, ultima Smart.

11.08 – Seconda uscita di manche: fuori la lettone Germane.

11.06 – Aronsson Elfman s’inserisce in 14^ piazza. Tra poco la prima italiana.

11.04 – In fondo alla classifica Gritsch, Dubovska e Stjernesund.

10.59 – Fuori dalla top 10 Slokar, Holtmann e St.Germain: la qualificazione alla seconda manche non è però a rischio.

10.54 – Podio per la croata Ljutic! 42 centesimi di ritardo dalla leader Swenn Larsson.

10.51 – Ultimo posto per Meillard, mentre una buona Rast chiude settima.

10.47 – Gallhuber esce di scena. Huber invece non va oltre la nona piazza.

10.44 – Truppe s’inserisce in quarta posizione. Nullmeyer fa ancora meglio ed è terza a 62 centesimi dalla vetta.

10.41 – Popovic in fondo alla classifica con un ritardo di 2’20”.

10.39 – Terza posizione per Gisin, poi preceduta di 6 centesimi da Duerr.

10.35 – Luce verde per Swenn Larsson, al comando per 14 centesimi.

10.34 – Moltzan balza in testa con 96 centesimi di vantaggio.

10.33 – Pronti, partenza, via e subito un ex aequo. Liensberger raggiunge Hector in vetta.

10.31 – E’ Sara Hector a rompere il ghiaccio con il crono di 55.55

10.30 – Si parte, buon divertimento!

10.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dello slalom femminile di Soldeu. Tra poco comincia la prima manche!