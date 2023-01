LIVE – Sci alpino, slalom femminile Flachau 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale dello slalom femminile di Flachau, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Tutto pronto sulle nevi austriache, dove a due giorni dai due giganti di Kranjska Gora è in programma un’altra disciplina tecnica, lo slalom speciale. Appuntamento alle ore 18 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 20.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5