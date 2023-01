Wimbledon, il doppio maschile si rinnova: i match si disputeranno al meglio dei tre set

Importante novità a partire dal 2023 per quanto riguarda il torneo di Wimbledon. Gli incontri di doppio maschile si disputeranno infatti al meglio dei tre set e non più dei cinque. Lo slam londinese era l’unico torneo al mondo a prevedere questo format per il doppio, ma in seguito a una “consultazione ad ampio raggio” ha optato per un cambiamento. L’All England Club ha spiegato che tale scelta è stata dettata dalla “maggiore certezza sulla programmazione dei match” e dalla speranza di incoraggiare più giocatori a prendere parte al torneo. Negli ultimi anni, infatti, numerosi singolaristi sceglievano di rinunciare al doppio proprio per le partite al meglio dei cinque set che richiedevano un eccessivo dispendio di energie. Inoltre, sempre di recente era capitato che, a causa del ritardo nel programma per via del maltempo, i match di primo e secondo turno di doppio maschile fossero accorciati al meglio dei 3 set.