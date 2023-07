LIVE – Scherma, Mondiali Milano 2023: semifinali e finali spada femminile con Navarria e Santuccio (DIRETTA)

La diretta testuale delle semifinali e delle finali di spada femminile, valevoli per i Mondiali di Milano 2023. Nonostante la prematura eliminazione degli azzurri della sciabola, a tenere alto il tricolore ci hanno pensato le ragazze della spada che hanno conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo iridato, garantendosi la possibilità di lottare per le medaglie. Rossella Fiamingo si è fermata ai quarti di finale e ora Alberta Santuccio e Mara Navarria si scontreranno in semifinale per un posto nell’ultimo atto. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale.

17:02 – La francese Candassamy è la seconda finalista della spada femminile e sarà l’avversaria di Alberta Santuccio.

Sun-Candassamy 10-14

Navarria-Santuccio 13-15

FINISCE QUI! SANTUCCIO BATTE NAVARRIA 15-14 E VOLA IN FINALE! BRONZO PER NAVARRIA!

16:37 – Pareggio Santuccio, 13-13 a 17″ dalla fine.

16:35 – 12-11 Navarria a pochi secondi dal termine.

16:34 – Ora Navarria affonda e allunga sul 11-8.

16:32 – Navarria passa in vantaggio, 8-7.

16:30 – FINE SECONDO ASSALTO! 7-7!

16:29 – Navarria pareggia ed è 7-7.

16:28 – Santuccio resta avanti 5-7.

16:26 – La sfida inizia ad accendersi 3-4 per Santuccio.

16:25 – FINE PRIMO ASSALTO! Le azzurre sono sul 2-2.

16:24 – Mara Navarria mette a segno la stoccata del 2-2.

16:22 – Situazione di grande equilibrio, Santuccio è avanti 2-1 su Navarria nel primo assalto.

16:10 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà la semifinale tra Mara Navarria ed Alberta Santuccio.