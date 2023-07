Scherma, Mondiali Milano 2023: splendido argento per Santuccio, Navarria di bronzo

Alberta Santuccio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 di scherma di Milano nella spada femminile. La schermitrice azzurra, dopo un grande percorso in cui batte l’indiana Khatri (15-9), la peruviana Doig Calderon (11-5), la brasiliana Moellhausen (10-9), la francese Louis Marie (15-5) e la connazionale Mara Navarria (15-11), si arrende soltanto in finale alla francese Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-11. Un grande risultato, che permette all’Italia di smuovere subito il medagliere durante la prima giornata di gare.

Medaglia di bronzo, invece, per Maria Navarria che, come detto, viene sconfitta in semifinale nel derby tutto azzurro da Alberta Santuccio per 15-14 dopo una serie di botta e risposta, che portano la trentottenne ad un passo dalla vittoria, salvo poi essere rimontata dalla connazionale. La friulana nel suo cammino si era precedentemente sbarazzata dell’uzbeka Egamberdieva (15-6), la coreana Choi (15-10) e le francesi Mallo (15-13) e Louis Marie (15-5). L’altra medaglia di bronzo va al collo della cinese Sun. Giù dal podio l’argento dei Giochi Olimpici di Rio 2016 Rossella Fiamingo che, dopo aver eliminato nell’ordine la lituana Azukaite per 15-11, la giapponese Yoshimura per 15-9 e l’estone Differt per 14-10. Male Federica Isola, che esce di scena al primo turno per mano della cinese Sun con lo score di 14-13.