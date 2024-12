La diretta testuale della terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Si parte alle nove di mattina con le batterie. Dalle 17.30 le semifinali e le finali. Tanti azzurri in acqua, protagonisti quasi in ogni disciplina. Sara Curtis aprirà il palinsesto nei 50 dorso. Sempre nei 50 dorso, ma al maschile, ecco Lorenzo Mora. In vasca anche Alberto Razzetti nei 200 farfalla, dopo l’argento nei 200 misti di martedì, insieme ad Alessandro Ragaini. C’è Marco De Tullio nell’ultima batteria dei 400 stile. Infine, Italia a caccia della qualificazione nella 4×200 mista. Sportface vi terrà aggiornati, minuto per minuto, in diretta sin dalla prima gara della mattina e fino all’ultima finale in prima serata.

IL CALENDARIO COMPLETO

DOVE SEGUIRE LE GARE IN TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA

11.27 – Si chiude qui la terza mattinata di gare a Budapest.

11.16 – Italia terza in 7:41.46 con il record italiano che cade dopo sei anni. Azzurre in finale.

11.08 – Ora la 4x200 stile donne con l’Italia subito in batteria con Morini, D’Innocenzo, Biagiotti e Mascolo.

11.06 – De Tullio (3:41.50) e fuori dalla finale.

11.02 – In acqua De Tullio.

10.34 – Ora i 400 stile uomini con Luca De Tullio.

10.32 – Miglior tempo combinato per Miljenic (51.32). In semifinale anche Noe Ponti (51.67) e Michael Andrew (52.33).

10.20 – Ora i 100 misti uomini senza italiani in acqua.

10.17 – Sfiora il record del mondo Walsh in 56.06. Record dei campionati per l’americana, tolto il primato a Katinka Hosszu. Della Corte (1:00.14) ed eliminata con il 20° tempo.

10.10 – Ora i 100 misti femminili con Chiara Della Corte.

10.06 – Domina Razzetti in 1:49.44. Miglior tempo di gran lunga per l’azzurro, che è anche 1° tempo combinato.

10.02 – Ragaini (1:55.23) indietro ed eliminato in una batteria di buon livello vinta da Zirk (1:50.39).

09.48 – Ora i 200 farfalla maschili con Alberto Razzetti e Alessandro Ragaini.

09.47 – McIntosh primo tempo in 2:01.96. Dentro anche Regan Smith (2:04.11) e Dekkers (2:04.34).

09.32 – Ora i 200 farfalla femminili senza italiane in acqua.

09.29 – Mora eliminato con il 21° tempo.

09.25 – Non bene Mora (23.45), qualificazione quasi sfumata. Sotto il 23 il russo Lifintsev (22.87).

09.17 – Ora i 50 dorso maschili con Lorenzo Mora in quinta batteria.

09.17 – Curtis dentro con l’ottavo tempo complessivo.

09.12 – Curtis (26.35) terza dietro Berkoff (25.89) e de Waard (26.19). Personale avvicinato e qualificazione certa alle semifinali.

09.10 – Interessante 26.22 della francese Pigree. Ora Curtis.

09.08 – Prime tre batterie in archivio. Dalla quarta dovrebbero scendere i tempi.

09.00 – Si parte con le batterie dei 50 dorso femminili. Sara Curtis nella quinta batteria.

08.50 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizierà la terza giornata di gare dei Mondiali di Budapest.