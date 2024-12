Terza giornata di Mondiali in vasca corta a Budapest. Italia sempre protagonista in terra magiara sin dal mattino. Si parte alle 09.00 con le batterie. Dalle 17.30 le semifinali e le finali. C’è subito in acqua Sara Curtis, a caccia della qualificazione nei 50 dorso. La classe 2006 se la vedrà con Kira Toussaint, Kylie Masse e Regan Smith probabilmente anche in finale. Si prosegue con i 50 dorso al maschile con Lorenzo Mora. L’azzurro avrà avversari di buon livello come Michael Andrew, Hubert Kos e Masaki Yura. Dopo i 200 farfalla donne senza italiane ai blocchetti di partenza, Alberto Razzetti cercherà di bissare nei 200 farfalla la medaglia di martedì nei 200 misti. In lotta per le potenziali medaglie anche Daiya Seto, Zhiwei Zhang, Chad Le Clos. Cercherà di ritagliarsi un posto in semifinale anche Alessandro Ragaini. Luca De Tullio impegnato nei 400 stile con il talento tunisino Ahmed Jaouadi, Kieran Smith, Zalan Sarkany, Lukas Maertens ed Elijah Winnington. In chiusura di programma Italia impegnata nella 4×200 mista.

Le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest 2024 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale. Inoltre, le gare saranno trasmesse con commento in inglese in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su EurovisionSport. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, cronache e risultati al termine di ogni sessione per non perdersi alcuna emozione.