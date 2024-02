LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: batterie in DIRETTA mercoledì 14 febbraio

La diretta testuale live del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Quarta giornata in acqua. Occhi puntati su Costanza Cocconcelli, nei 50m dorso, Manuel Frigo e Alessandro Miressi, nei 100m stile libero, Alberto Razzetti, nei 200 misti, e sulla 4×100 azzurra misti mista senza Thomas Ceccon.

09.17 – Si chiude la mattinata di batterie. Cocconcelli in semifinale nei 50 dorso, Miressi e Frigo in semifinale nei 100 stile, Razzetti in semifinale nei 200 misti e 4×100 misti mista in finale.

09.16 – Gran Bretagna prima in 3:45.50. Italia dentro con l’ottavo tempo. Azzurri fortunati, sia per la squalifica dell’Olanda sia per il disastro della Cina nell’ultima batteria.

09.09 – Australia davanti a tutti 3:45.54. Italia quarta in 3:47.65. Finale a rischio per gli azzurri, attendiamo l’ultima batteria. Olanda squalificata e Italia terza e ora più al sicuro.

09.04 – Ora l’Italia nella terza batteria. Gli azzurri in gara saranno Michele Lamberti (dorso), Ludovico Viberti (rana), Giulia d’Innocenzo (farfalla) e Chiara Tarantino (stile).

09.04 – Lituania in 3:51.99, che probabilmente sarà fuori.

08.53 – A breve l’ultimo giro di batteria con la 4×100 misti mista. Ci sarà anche l’Italia.

08.50 – Terza a ultima batteria a Klinker (2:09.85).

08.46 – Seconda batteria a Stephens (2:09.31).

08.43 – Prima batteria a Bach (2:09.21).

08.42 – Ora le batterie dei 200 farfalla femminili. Non ci saranno italiane in gara.

08.38 – Knox chiude in 1:59.48. Razzetti in 2:00.14 e qualificato in scioltezza.

08.34 – Ora l’ultima batteria con Razzetti, non dovrebbero esserci problemi per l’azzurro.

08.34 – Quarta batteria a Lopes (1:59.80) davanti a Sates e Hollo. Dentro anche Casas.

08.31 – Desplanches (1:58.17) davanti a Seto (1:58.26) e Foster (1:58.71).

08.28 – Subito qualche nome interessante nella terza batteria, occhio a Seto, Desplanches e Foster.

08.26 – Dopo le prime due batterie, Nagy con il miglior tempo (2:02.89).

08.19 – Ora le cinque batterie dei 200 misti maschili con Razzetti.

08.19 – Miressi dentro con il secondo tempo, Frigo con il decimo.

08.17 – Ultima batteria a Nemeth (48.03), secondo Richards e terzo Matos Ribeiro.

08.14 – Miressi chiude in 47.94, Frigo (48.65) quinto a 7 decimi da Miressi. Entrambi abbondantemente qualificati.

08.13 – Frigo e Miressi ora nella penultima batteria.

08.12 – Pan chiude in 47.82 davanti a King (48.11) e Barna (48.31).

08.11 – La decima batteria con occhi puntati su Pang (record del mondo in staffetta), King e Szabo.

08.09 – Ora la nona batteria, nelle ultime tre si farà sul serio. Dusa il primo a scendere sotto i 50, 49.12 per lo slovacco.

08.08 – Ottava batteria a Nunez (50.54).

08.05 – Settima batteria a Almatrooshi (50.49).

08.02 – Schnapp chiude in 51.29 la sesta batteria.

08.00 – Mahmoud in testa nella quinta batteria (51.71).

07.57 – Quarta batteria comandata da Noel (52.59).

07.54 – Terza batteria all’atleta dello Sri Lanka Abeysinghe (50.99)

07.51 – Prime batterie meno rilevanti e con tempi decisamente troppo alti. Bisognerà attendere le ultime per avere dei tempi da semifinale.

07.49 – All’arabo Alsarraj la prima batteria (52.04).

07.47 – Ora le batterie dei 100 stile libero con Frigo e Miressi. Saranno ben 12 le batterie.

07.45 – Ultima batteria a Cox (27.89), seconda Curzan (27.99), terza Drakou (28.09). Coccnelli dentro con l’ottavo tempo.

07.44 – Wilm davanti a tutti in 27.81. Cocconcelli quarta in 28.28, tempo che consente una qualificazione tranquilla alle semifinali di oggi pomeriggio. Seconda Anderson (28.02) e terza Au (28.27).

07.43 – Ora Cocconcelli.

07.41 – Quarta batteria a Piskorska (28.16), seconda Toussant (28.33) e terza Barclay (28.36)

07.40 – Nella terza batteria prima la slovacca Ivan in 28.90, seguono Godden (29.13) e Katai (29.52)

07.37 – Nella seconda batteria la namibiana Humphrey prima in 30.43, seguono Zeqiri (30.69) e Singh (30.80)

07.34 – Nella prima batteria bene l’atleta delle Seychelles, con radici italiane, Anita Palestrini in 32.07.

07.33 – Si parte con le batterie dei 50m dorso femminili.

07.28 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizieranno le batterie di mercoledì 14 febbraio a Doha.