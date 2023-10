LIVE – MotoGP, Sprint Race GP Indonesia 2023 in DIRETTA

La diretta live scritta della Sprint Race al Gran Premio d’Indonesia, quindicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza, i piloti sono pronti a scendere in pista a Mandalika alle ore 9 di sabato 14 ottobre, per la mini-gara che anticipa il principale evento di domenica, e che vedrà i piloti affrontarsi su un numero ridotto di giri.

Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’Indonesia con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti.

VINCE MARTIN, NUOVO LEADER DEL MONDIALE! SUL PODIO MARINI E BEZZECCHI. BAGNAIA CHIUDE OTTAVO.

13/13 – Arriva il sorpasso di Bezzecchi! Bravissimo! Due italiani sul podio.

13/13 – Ultimo giro! Martin scappa di nuovo e vola verso il successo.

12/13 – Bezzecchi prova a salire sul podio, è vicino a Vinales.

11/13 – Marini prova ad avvicinarsi a Jorge Martin, attenzione.

10/13 – Vinales superato anche da Marini e ora si avvicina Bezzecchi.

10/13 – Martin ora scappa via, vuole andare a prendersi la vetta del Mondiale!

9/13 – Martin ancora all’interno! Gran sorpasso e va in testa il pilota spagnolo!

8/13 – Le gomme stanno abbandonando Vinales. Tutto il suo vantaggio è scomparso. Martin è lì vicino, ma si avvicinano anche Marini e BEzzecchi.

7/13 – Bagnaia prova ad avvicinare Bastianini attualmente all’ottavo posto.

6/13 – Bezzecchi risale fino in quarta posizione e si mette alla ruota del compagno di squadra Marini.

5/13 – Martin all’interno supera Marini e conquista la seconda piazza.

4/13 – Guida Vinales davanti a Marini, Martin, Quartararo e Di Giannantonio.

3/13 – Bagnaia approfitta delle tre cadute davanti a lui per recuperare qualcosa: è 9° dietro Bastianini.

3/13 – Contatto Espargaro-Binder!!! Entrambi a terra!

2/13 – Jorge Martin inizia a scalare posizioni. In lotta per Quartararo per la terza piazza.

1/13 – Caduta per Marc Marquez! Scivolata, ma il pilota Honda sta bene. Bagnaia è undicesimo.

1/13 – Vinales si prende la prima posizione superando Marini alla partenza. Terzo Quartararo, mentre perde posizioni Espargaro che è settimo.

1/13 – SI PARTE!

09:00 – Parte il warm up lap.

08:50 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuto lo start della Sprint Race del GP di Indonesia. Prosegue la lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin, ma Pecco partirà solamente 13°. Sesta piazza per lo spagnolo. In pole c’è Mariin.