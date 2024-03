Wta 1000 Miami 2024: troppa Swiatek per Giorgi, passa la polacca in due set

Camila Giorgi esce di scena al secondo turno del Wta 1000 di Miami per mano della numero 1 del mondo Iga Swiatek. Match senza storia con la polacca che ha lasciato due soli game all’azzurra, archiviando la pratica in poco più di un’ora con il punteggio di 6-1 6-1. Tre break nel primo set e due break nel secondo per Swiatek, che ha concesso quattro palle break, tutte nel sesto game e salvate risalendo da 0-40. Resta discreto il torneo di Giorgi che, dopo il successo in due set contro Frech, oggi non ha potuto niente contro la superiorità tecnica e fisica della numero 1 Wta. Non riesce a tornare in top 100 la numero 5 d’Italia, che resterà in 109ª posizione del ranking. Swiatek avanza al terzo turno, dove potrà prendersi la rivincita con la ceca Noskova, che l’ha sconfitta nel terzo turno degli Australian open di quest’anno. La polacca è a caccia del terzo titolo stagionale, dopo i successi a Indian Wells, qualche giorno fa, e a Doha.