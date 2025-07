La sedicenne Margherita Castellani regala il quarto titolo all’Italia al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje con la seconda prestazione italiana U20 di sempre. Bartolini disco d’argento.

Altre due medaglie per l’Italia al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje: nella mattinata del day 5 Margherita Castellani conquista l’oro dei 200 metri e Mattia Bartolini l’argento del disco, entrambi con il primato personale, portando momentaneamente a 8 il bottino dei podi azzurri (4-4-0) in Macedonia del Nord.

L’umbra Castellani (Atl. Arcs Cus Perugia), diciassette anni ancora da compiere legittima il titolo con un super personale: il 23.23 (+0.2) corso in finale all’Eyof la porta al secondo posto delle liste italiane non soltanto tra le under 18, la sua categoria di appartenenza, ma anche tra le U20, al pari di Dalia Kaddari. Soltanto la quasi coetanea Elisa Valensin, con il 23.09 della passata stagione, ha corso un tempo migliore nei 200 metri, e che meraviglia pensare a come sta crescendo questa nuova generazione di velociste azzurre. Castellani precede la francese Beatrice Tassin (23.51) e la svedese Jamilia Magaji Bernhardsson (23.56) e arricchisce la propria bacheca dopo l’argento individuale dello scorso anno agli Europei U18 di Banska Bystrica unito all’oro in staffetta.

Mai scontate le medaglie nei lanci: che soddisfazione per il toscano Mattia Bertolini (Atl. Grosseto Banca Tema), argento con 61,86 nel disco (attrezzo da 1,5 kg) e migliorato nel momento giusto. Rimane in testa alla gara dal secondo al penultimo lancio, poi lo supera il lettone Toms Samauskis (62,52) che comunque non toglie nulla all’ottima prova dell’azzurro, condita da altri due lanci oltre i sessanta metri (60,64, 60,36). Va sottolineato che si tratta della seconda medaglia giovanile in pochi giorni nel disco, dopo l’argento di domenica scorsa centrato da Benedetta Benedetti agli Europei U23 di Bergen.

Nell’alto Sophie Barbagallo si qualifica alla finale con 1,76 al primo tentativo. Prime prove per Matteo Sorci nel decathlon: 11.06 (+0.2) nei 100, 7,00 (+0.5) nel lungo, 13,08 nel peso.