I rimpianti di Leon Bailey: “Giocare con la Giamaica non è professionale: maglie da donna, è ridicolo”

“Giocare per la nazionale giamaicana non è affatto professionale. Non ricordo l’ultima volta che ho ricevuto un dollaro… Ma quando dico che non è professionale, intendo soprattutto dire che quando sei in Giamaica non hai nessuna attrezzatura sportiva adeguata”. E’ questo lo sfogo di Leon Bailey, attaccante dell’Aston Villa, al podcast Let’s be honest parlando della scelta di accettare la nazionale della Giamaica, della quale si è evidentemente pentito: “Al centro sportivo al massimo ti danno una maglia. Poi giochi una partita e sei costretto a indossare una maglia da donna. È ridicolo. E mi sento sovraesposto, non sanno come comportarsi nella gestione dei tifosi”.