LIVE – Italia-Svezia, semifinale Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Svezia, semifinale degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, dopo aver superato la Germania nel turno dei playoff in mattinata, torna sul ghiaccio per conquistare un successo e continuare a sognare in grande. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) vanno dunque a caccia di una grande prestazione per provare a mettere in difficoltà la forte compagine svedese.

Lo skipper Niklas Edin ed i compagni Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christoffer Sundgren (Daniel Magnusson riserva) hanno, infatti, chiuso in vetta la classifica del round robin, conquistando così l’accesso diretto al penultimo atto ed ora non vogliono di certo fermarsi sul più bello. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 6 aprile al KSS Freizeitpark di Schaffhausen, in Svizzera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale Italia-Svezia del girone dei Mondiali 2024 di curling maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

