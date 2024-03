LIVE – Italia-Repubblica Ceca, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Repubblica Ceca, partita valevole per la terza sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo il successo all’esordio contro il Giappone, tornano sul ghiaccio per crescere ancora e proseguire nel migliore dei modi l’avventura iridata. Gli azzurri allenati da Ryan Fry devono vedersela ora contro la compagine ceca, reduce dalla sconfitta nel primo match contro il Canada.

Lo skipper Lukas Klima ed i compagni Marek Cernovsky, Martin Jurik e Lukas Klipa, vanno dunque a caccia di riscatto per mettere in difficoltà la formazione italiana e dare una svolta al proprio torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di domenica 31 marzo al KSS Freizeitpark di Schaffhausen, in Svizzera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Repubblica Ceca del girone dei Mondiali 2024 di curling maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

ITALIA – REPUBBLICA CECA (inizia alle 9.00)