LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, breakdance: Anti a caccia del pass olimpico (DIRETTA)

La diretta live della semifinale e della finale di breakdance ai Giochi Europei di Cracovia 2023 con Anti (Antilai Sandrini) che per l’Italia cerca la vittoria e il conseguente pass olimpico per Parigi 2024. L’azzurra classe 1997 ha battuto nei quarti di finale la portoghese Vanessa e così per lei si sono aperte le porte della semifinale, nella speranza di arrivare fino in fondo. Alle 19.25 se la vedrà contro l’olandese India, eventuale finale alle ore 19.55.

