Pagelle Portogallo-Belgio 2-1: voti e tabellino Europei Under 21 2023

di Mattia Zucchiatti 72

Le pagelle di Portogallo-Belgio 2-1, match della terza e ultima giornata del girone A degli Europei Under 21. La formazione di Rui Jorge si qualifica ai quarti da seconda classificata. Dopo un primo tempo caratterizzato da un avvio a ritmi alti, ma da un finale con poche emozioni, le due squadre trovano un gol a testa nei primi venti minuti della ripresa. Al 56′ è Joao Neves a sbloccare il risultato con un grande tiro al volo dal limite dell’area. Poi la risposta di Vertessen, che di testa realizza l’1-1 ma che col destro poco dopo non è altrettanto preciso sul tocco di De Ketelaere. Nel finale la svolta: Debast colpisce nel finale al viso Bernardo in area, l’arbitro concede il rigore e Dantas non sbaglia dagli undici metri. Il Portogallo va ai quarti

PORTOGALLO (4-1-2-3): Biai 6; Ze Carlos 6, Penetra 6, Amaro 6, Tavares 6; Neves 7 (68′ Almeida sv), Dantas 7, Costa 5.5 (78′ Bernardo 6.5); Conceicao 5.5 (61′ Moreira 6), Silva 5.5 (68′ Araujo sv), Neto 6.

In panchina: Almeida, Araujo H., Araujo T., Bernardo, Lelo, Meixedo, Moreira, Soares, Sousa A., Sousa V, Vital, Vitinha.

Allenatore: Rui Jorge 6.

BELGIO (4-4-2): Vandevoordt 6.5; De Cuyper 6, De Winter 6, Debast 4, Siquet 6; Ramazani 5.5 (61′ Vertessen 6.5), Vranckx 6, De Ketelaere 6, Matazo 6 (61′ Raskin 6); Balikwisha 6, Openda 6.5.

In panchina: Al Dakhil, Delanghe, Deman, Descotte, Engels, Keita, Lammens, Patris, Pletinckx, Raskin, Van der Brempt, Vertessen.

Allenatore: Mathijssen 6

ARBITRO: Delajod (FRA) 6

RETI: 56′ Neves, 65′ Vertessen, 89′ rig. Dantas

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: De Winter, Debast, De Cuyper, Vandevoordt, Amaro, Dantas. Angoli: 7-2. Recupero: 0′ pt, 5′ st.