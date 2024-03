LIVE – Gigante maschile finali Saalbach 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer sono pronti a dare battaglia tra le porte larghe. Sulla neve austriaca il favorito numero uno per il successo è il fenomeno svizzero Marco Odermatt, già sicuro del primo posto sia nella classifica generale sia soprattutto in quella di specialità, lui che quest’anno ha trionfato in tutte e nove le gare sin qui disputate. Proveranno a rovinargli la passerella d’onore, tra gli altri, il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec, l’andorrano Joan Verdu, il connazionale Loic Meillard, l’austriaco Manuel Feller e lo statunitense River Radamus. Bellicoso, inoltre, il quartetto norvegese formato da Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen. Nella lotta per il podio sono compresi anche Vinatzer e De Aliprandini, in ottima fiducia dopo averlo sfiorato più volte ad inizio mese nel fine settimana a stelle e strisce di Aspen. Sportface.it seguirà il gigante maschile delle finali di Saalbach 2024, fornendo aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 09.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.00.

